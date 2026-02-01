الأهلي يصل القاهرة بعد التعادل مع يانج أفريكانز التنزاني

وصلت بعثة الأهلي إلى مطار القاهرة، صباح اليوم الأحد، قادمة من تنزانيا بعد التعادل 1-1 مع يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا.

ورفع الأهلي رصيده بهذا التعادل إلى 8 نقاط ليعزز تواجده في صدارة المجموعة يليه يانج أفريكانز 5 نقاط ثم الجيش الملكي المغربي 4 نقاط وأخيرا شبيبة القبائل الجزائري برصيد نقطتين.

وسيحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية، اليوم الأحد، للتعافي بدنيا من رحلة السفر التي استمرت أكثر من 5 ساعات.

وسيدخل الفريق بقيادة مديره الفني الدنماركي ييس توروب في معسكر مغلق، غدًا الإثنين، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها مساء الثلاثاء ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي هذه المواجهة برصيد 26 نقطة من 13 مباراة في المركز الثالث، بينما يحتل البنك الأهلي المركز التاسع برصيد 20 نقطة.