جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتقال قيادي بـ«القسام» شرق رفح

- زعم أن المعتقل كان ضمن 8 مسلحين خرجوا من نفق جنوبي قطاع غزة قتل جيش الاحتلال 3 منهم دون تأكيد فوري من «حماس»

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال قيادي في كتيبة "شرق رفح" التابعة لكتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، بعد خروجه مع 7 آخرين من نفق بالمنطقة جنوبي القطاع.

وقال جيش الاحتلال، في بيان الجمعة، إنه جرى اعتقال قائد مركزي في كتيبة "شرق رفح"، موضحا أن الاعتقال جرى أثناء محاولة القيادي الفرار من بنية تحتية تحت الأرض (نفق).

وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن ثمانية مسلحين خرجوا من نفق "شرق رفح" مساء الجمعة، حيث قامت القوات على الفور بتصفية 3 منهم.

وأضاف: "بعد عمليات تمشيط للقوات في المنطقة، تم اعتقال أحد المخربين أثناء محاولته الفرار والاختباء".

وزعم جيش الاحتلال أن الفلسطيني الذي تم اعتقاله "هو قائد مركزي في كتيبة شرق رفح ضمن تنظيم حماس"، دون تأكيد فوري من الحركة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قوات اللواء القتالي السابع وجهاز الأمن العام (الشاباك) يواصلون تنفيذ عمليات تمشيط وعمليات إضافية في المنطقة من أجل تحديد مكان الفلسطينيين الأربعة المتبقين "والقضاء عليهم".

وكان اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025 أنهى حرب إبادة جماعية استمرت عامين، وأسفرت عن أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح من الفلسطينيين، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90% من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

لكن خروقات إسرائيل المستمرة للاتفاق أسفرت عن استشهاد 524 فلسطينيا وإصابة 1360 آخرين، حتى اليوم السبت، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.



