مسئول إسرائيلي يزعم: الغارات على غزة رد على خرق حماس للاتفاق بعد خروج مقاتلين من نفق في رفح

زعم مصدر في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن «الغارات على غزة تأتي ردًا على خرق حماس للاتفاق بعد خروج مقاتلين من نفق في رفح».

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني، اليوم السبت، قوله: «هاجمنا مواقع لحماس في قطاع غزة عقب خرق اتفاق وقف إطلاق النار».

واستشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، قبل قليل، في قصف طائرات الاحتلال الحربية حيي الشيخ رضوان والنصر غرب مدينة غزة.

وأفادت وكالة «وفا»، نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد 13 مواطنا -كحصيلة أولية- وإصابة آخرين، في غارة شنها الاحتلال على أحد المباني في الحي المذكور.

وأضافت المصادر ذاتها، أن 3 شهداء ارتقوا، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال حي النصر.

وباستشهاد الـ16 مواطنا، ترتفع حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم في غزة وخان يونس إلى 28، بينهم 7 أطفال، والعدد مرشح للارتفاع.

ومنذ صباح اليوم، يرتكب جيش الاحتلال مجازر متواصلة في قطاع غزة، بتصعيد وخرق لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك قبل يوم من فتح معبر رفح البري وتسلم اللجنة الإدارية مهامها.

من جانبه، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يهدف إلى إرسال رسالة لكل الأطراف بأن «جميع جهود تثبيت وقف إطلاق النار ومجلس السلام لا قيمة لها عمليًا».

وبحسب ما نشرته وكالة «شهاب»، اليوم السبت، شدد قاسم في تصريح له على أن هذا التصعيد يمثل محاولة من الاحتلال لفرض وقائع على الأرض، وإضعاف كل المبادرات الرامية إلى تحقيق هدنة دائمة وحماية المدنيين في القطاع.

وأكد متحدث حماس أن الشعب الفلسطيني في غزة سيواصل صموده في مواجهة العدوان، مطالبًا المجتمع الدولي والأطراف الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بالتحرك الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وضمان احترام التهدئة القائمة.