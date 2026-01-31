انفجار في ميناء بندر عباس جنوب إيران ووسائل الإعلام تنفي استهداف قائد بالحرس الثوري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم السبت، بوقوع انفجار في ميناء بندر عباس جنوب البلاد.

وأظهر مقطع فيديو نشره موقع «إيران إنترناشيونال»، آثار دمار لحقت بمبنى في مدينة بندر عباس، جنوب إيران، وذلك في أعقاب تقارير أفادت بوقوع انفجار يوم السبت 31 يناير.

وحتى اللحظة، لم يصدر أي توضيح رسمي من السلطات حول الأسباب الكامنة وراء هذا الانفجار.

من جانبها نفت وكالة «تسنيم» للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، صحة التقارير المتداولة حول مقتل قائد القوة البحرية في الحرس، علي رضا تنكسيري.

يأتي ذلك فيما زعم مسئولون عسكريون أمريكيون رفيعو المستوى، أن الرئيس دونالد ترامب، قد يأذن بشن هجوم على إيران غدًا الأحد.

ووفقا لتقرير نشره موقع «دروب سايت نيوز» الإخباري المستقل، فإن الهجمات قد تبدأ غدا، إذا قررت الولايات المتحدة تنفيذ هذه الخطوة.

وأشار إلى أن الأهداف لا تقتصر على المواقع النووية أو الصاروخية، بل تشمل أيضاً استهداف مسئولين إيرانيين رفيعي المستوى بهدف حثّهم على الإطاحة بالنظام في طهران.

وأوضح مسئول استخباراتي أمريكي سابق، كان يقدم المشورة لإدارة ترامب، أن الخطة تركز على «قطع رأس» القيادة الإيرانية، وتحديداً إضعاف قدرات الحرس الثوري وقيادته.

وتعتقد الإدارة، أن هجوما ناجحًا على القيادة سيؤدي إلى خروج المواطنين إلى الشوارع وإسقاط الحكومة.