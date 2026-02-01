إسرائيل تقتل فلسطينيا وسط القطاع وتنفذ عملية نسف بمدينة غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استشهد فلسطيني وأُصيب آخران، صباح الأحد، جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمعا مدنيا في منطقة وادي غزة وسط القطاع، ضمن خروقات تل أبيب اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025.

ويأتي هذا الاستهداف بعد تصعيد دامٍ على مدار يومين قتلت فيه إسرائيل 37 فلسطينيا بقصف مراكز إيواء وخيام نازحين ومركز للشرطة وشقق سكنية.

وأفاد مصدر طبي للأناضول في مستشفى "شهداء الأقصى" وسط القطاع، بمقتل فلسطيني وإصابة اثنين آخرين جراء قصف إسرائيلي في منطقة وادي غزة.

فيما قال شهود عيان للأناضول إن مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ واحد على الأقل، تجمعا لمدنيين شمال منطقة وادي غزة، التي سبق أن انسحب منها الجيش بموجب اتفاق وقف النار.

وفي حدث منفصل، ذكر شهود أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية نسف داخل مناطق انتشاره وسيطرته شمال شرقي مدينة غزة وفق الاتفاق، تزامنا مع إطلاق نار كثيف من الآليات والرافعات.

كما أطلقت آليات الجيش نيرانها غربي مدينة رفح وشرقي مخيم البريج في مناطق تخضع لسيطرة الجيش، فيما أطلقت البحرية الإسرائيلية نيرانها في عرض البحر شمالي القطاع.

ووفق وزارة الصحة بغزة، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل منذ 11 أكتوبر 2025، نحو 509 فلسطينيين وأصاب 1405 آخرين.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 واستمرت عامين، وخلفت أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد عن 171 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية.