موريتانيا: توقيف هنود أثناء محاولة تهريب نحو 200 ألف دولار عبر مطار نواكشوط الدولي

أوقفت سلطات الدرك بمطار نواكشوط الدولي، مساء اليوم السبت، ثلاثة مواطنين هنود لدى محاولتهم تهريب مبلغ مئة وتسعين ألف دولار أمريكي عبر رحلة خاصة.

وأوضحت مصادر أمنية، أن الهنود استخدموا طائرة خاصة لتهريب المبلغ، حيث هبطت بهم في وقت سابق نهار السبت، وعادوا في المساء للمغادرة على متن الطائرة نفسها، مما أثار الشكوك والريبة لدى عناصر الدرك.

وتفيد المعطيات الفنية المتوفرة عبر موقع "فلايت رادار"، بأن الطائرة من طراز (جي إل إف 5) "جولف ستريم 5"، وتحمل رقم التسجيل الدولي (إن 880 إس أر).

وأضافت المصادر، أن عملية التفتيش الدقيقة للطائرة وطاقمها أسفرت عن ضبط مبلغ يقارب 190 ألف دولار أمريكي؛ مما أدى إلى توقيف ثلاثة ركاب من الجنسية الهندية كانوا على متنها.