الأحد 1 فبراير 2026 12:27 ص القاهرة
20 ولاية تونسية تحت درجة إنذار كبيرة بسبب تقلبات مناخية سيئة

تونس - (د ب أ)
نشر في: السبت 31 يناير 2026 - 10:38 م | آخر تحديث: السبت 31 يناير 2026 - 10:38 م

وضع معهد الرصد الجوي في تونس، مساء اليوم السبت، أغلب الولايات في البلاد تحت "درجة إنذار كبيرة" بسبب تقلبات مناخية سيئة ورياح قوية تصل سرعتها القصوى إلى 110 كيلومترات في الساعة.

وشمل الإنذار المعلن، الذي يسبق درجة التحذير القصوى، 20 ولاية من بين 24، من بينها العاصمة والولايات الثلاث المتاخمة لها.

وطالبت الحماية المدنية والسلطات الجهوية في الولايات السكان بملازمة بيوتهم، والتنقل عند الضرورة القصوى، والحذر من الأجسام المتطايرة ومن سقوط الأشجار والأعمدة الكهربائية.

وقال المعهد، إن "درجة الإنذار الكبيرة" في الولايات المعنية تظل سارية حتى مساء يوم غدٍ الأحد.

وتشهد تونس، تقلبات مناخية منذ أكثر من أسبوع تسببت في فيضانات في وقت سابق، أدت إلى وفاة خمسة أشخاص، بالإضافة إلى انتشال جثتي بحارين وفقدان اثنين آخرين في البحر.

