عراقجي: تغيير النظام في إيران مجرد وهم

اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، أن تغيير النظام في إيران «مجرد وهم يعيشه البعض».

وشدد الوزير الإيراني في تصريحات لشبكة CNN الأمريكية، نقلتها وسائل إعلام إيرانية، على أن أمن إيران مهم جداً، وأن بلاده مستعدة لمواجهة أي «جماعة إرهابية».

وأضاف: «نظامنا راسخ جداً وأساساته قوية للغاية لدرجة أن تبدّل الأشخاص لا يحدث فرقاً».

وكشف أن إيران تتلقى رسائل من الولايات المتحدة عبر وسطاء، موضحاً أن بلاده مستعدة للتفاوض و«لدبلوماسية متوازنة».

ووصل عراقجي، صباح الجمعة، إلى إسطنبول حيث التقى نظيره التركي هاكان فيدان الذي قال إن ‌تركيا ‌تدعو ‌الولايات المتحدة وإيران إلى ‌الجلوس إلى طاولة المفاوضات لحل القضايا بينهما، مجدداً أن أنقرة تعارض التدخل ‌الأجنبي ‍في إيران.

وفي مؤتمر ‍صحفي مشترك مع نظيره الإيراني، شدد فيدان على أهمية استئناف المحادثات الأمريكية - الإيرانية بشأن البرنامج النووي الإيراني لتخفيف التوتر بالمنطقة.

من جانبه، أوضح عراقجي، أن طهران «مستعدة لاستئناف المحادثات مع أمريكا»، قائلًا إن أي محادثات يجب أن تكون عادلة وأن تقوم على الاحترام المتبادل.

وذكر أن الولايات المتحدة طلبت مراراً وتكراراً إجراء محادثات لكن يجب أن تكون المفاوضات «عادلة ومنصفة»، منوهًا في الوقت نفسه أن «الجانب الأمريكي يرسل إشارات متناقضة والهجمات العسكرية ليست حلاً».

أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقال ‌إنه ‌يعتزم ‌إجراء ⁠محادثات مع ‌إيران وسط تصاعد التوتر، وأضاف للصحفيين ⁠في ‌مركز ‍كينيدي الجمعة: «يوجد عدد كبير من السفن الضخمة والقوية المتجهة إلى ⁠إيران حالياً، وسيكون من الأفضل ألا نضطر إلى استخدامها».

وأضاف ترامب، خلال العرض الافتتاحي لفيلم وثائقي عن زوجته ميلانيا: «بنيت الجيش في ولايتي الأولى، والآن لدينا مجموعة (سفن حربية) متجهة إلى مكان يدعى إيران، وآمل ألا نضطر إلى استخدامها».

وبشأن إمكانية إجراء محادثات مع طهران، واصل: «فعلت ذلك سابقاً وأخطط لذلك، نعم لدينا كثير من السفن الكبيرة جداً والقوية جداً التي تبحر نحو إيران الآن، وسيكون من الرائع لو لم نضطر إلى استخدامها».

في الأثناء، توعدت إيران بـ«رد ساحق وفوري» على أية ضربة أمريكية عليها، وأكد مسئولوها الاستعداد للحرب، في ظل تصاعد الضغوط عليها، أحدثها قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة عليها وتصنيفه الحرس الثوري «منظمة إرهابية»، وهو ما وصفته طهران بـ«الخطأ الاستراتيجي».

وحذر المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا، من أن الضربة الأمريكية «لن تسير بالطريقة التي يتخيلها ترامب، أي تنفيذ عملية سريعة ثم إعلان انتهائها بعد ساعات».

وذكر أن حاملات الطائرات الأمريكية لديها «نقاط ضعف خطرة»، وأن عدداً كبيراً من القواعد الأمريكية في المنطقة «تقع ضمن مدى الصواريخ الإيرانية المتوسطة المدى».