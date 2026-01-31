حماس: استمرار مجازر الاحتلال واستهداف خيام النازحين تقويض متعمد لاتفاق وقف إطلاق النار

قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إنَّ القصفَ المتواصلَ الذي يشنّه الاحتلال على قطاع غزة، وارتكابه مجزرةً جديدةً باستهداف طائراته الحربية خيمةً تؤوي عائلةً نازحةً مكوّنةً من سبعة أفراد في خانيونس، ما أسفر عن استشهادهم، وارتفاع أعداد الشهداء في مختلف مناطق قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة إلى 12 شهيدًا، بينهم 6 أطفال؛ يمثّل جريمةً وحشيةً وخرقًا متجدّدًا وفاضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

ونوهت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح السبت، أن «هذه الانتهاكات المستمرة، واستهداف المواطنين، عائلاتٍ وأطفالًا، في خيام النزوح؛ تؤكّد استمرار حكومة الاحتلال الفاشي في حرب الإبادة الوحشية على القطاع، رغم مرور قرابة أربعة أشهر على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، بما يكشف تلاعُبها بالاتفاق وعدم اكتراثها به، واستهتارها بجهود الوسطاء والدول الضامنة».

وجددت دعوتها إلى الدولَ الضامنةَ للاتفاق والإدارةَ الأمريكيةَ إلى التحرّك الفوري لوقف سياسة الاحتلال الرامية إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار، وإلزامه بوقف الحرب والمجازر ضد المدنيين، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه دون مراوغة أو تسويف.

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، صباح السبت، باندلاع حرائق في خيام النازحين بمخيم غيث جنوب القطاع جراء غارة للاحتلال.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن «طواقم الدفاع المدني تهرع في هذه الأثناء وتتعامل مع اندلاع حرائق في خيام النازحين بمخيم غيث، شارع (5) بمنطقة المواصي غرب خان يونس، وذلك عقب استهداف من قبل الطائرات الحربية».

وجدّد طيران الاحتلال الحربي، قبل قليل، غاراته على خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

ووجه جيش الاحتلال إنذارا بالإخلاء الفوري لأحد المباني في مواصي خان يونس، تمهيدا لقصفه.

واستشهد 12 فلسطينيا وأصيب آخرون، فجر السبت، في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة، مع استمرار خروقات الاحتلال لوقف النار لليوم الـ 112 تواليا.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء 7 شهداء وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة لعائلة «أبو حدايد» في منطقة أصداء شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن الشهداء هم: ربحي حماد محمد أبو حدايد (الجد) وأبناؤه: محمد وحازم وهيجر، وأحفاده ليا محمد ربحي أبو حدايد وشام حازم ربحي أبو حدايد وجبريل حازم ربحي أبو حدايد.

ونوهت المصادر أن 5 مواطنين بينهم طفلان وسيدة استشهدوا إثر الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت شقة سكنية قرب مفترق العباس غرب مدينة غزة.

وأصيب 5 مواطنين بقصف الاحتلال شقة قرب موقف جباليا شرق غزة.