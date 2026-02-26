مدافع برشلونة: صلاح هو أصعب مهاجم واجهته

أكد إريك جارسيا، مدافع نادي برشلونة الإسباني أن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي هو أصعب مهاجم واجهه في مسيرته بالملاعب.

وقال إريك جارسيا في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "أكثر مهاجم وجدت صعوبة بالغة في الدفاع أمامه؟ بالتأكيد، إنه محمد صلاح".

وفي سياق آخر، أوضح جارسيا أنه يسعى لتحقيق حلمه بالحصول على بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم في مسيرته الكروية، معربًا عن ثقته الكاملة في إمكانية فريقه في المنافسة على جميع البطولات هذا الموسم.

وأضاف المدافع الإسباني: "بالنسبة لي أحاول دائماً مساعدة زملائي في الفريق، داخل الملعب وخارجه، أخبرهم بما أراه، وهم بدورهم يخبرونني إن لاحظوا شيئًا.. هذا ما أفعله دائمًا".

وتابع: "قيادة الفريق بالنسبة لي أمر مهم، وهناك بعض اللاعبين الذين كنت ملهمًا بهم بسبب قيادتهم لفريق برشلونة منهم بويول، من خلال ما تحدثت إليه وما رأيته منه منذ صغري وما نقله إليّ هو قائد رائع جدًا".

وأكمل: "خافيير ماسكيرانو أيضًا، كلاهما قدوة حسنة وهما ذكيان في الملعب، وبذلا كل ما في وسعهما، تربطني علاقة أوثق ببويول، لطالما حاول مساعدتي؛ إنه ودود، ولدينا معارف مشتركة".

وعن المنافسة مع ريال مدريد، قال جارسيا: "نحن في تحد صعب في ظل هذه المنافسة الشرسة، ولكن الأمر متروك لنا لنصبح أبطالًا، مباراة ريال سوسيداد كانت مباراة لم يكن ينبغي لنا الهزيمة فيها، لأننا كنا نستحق الفوز".

وأتم إريك جارسيا تصريحاته قائلًا: "أما في مباراة جيرونا، وبغض النظر عن خطأ الحكم، لم نكن في المستوى المطلوب، لكنني أعتقد أن الفريق جاهز ولدينا بعض المباريات الصعبة خارج أرضنا، لكننا نمتلك الإمكانيات اللازمة لتجاوزها".