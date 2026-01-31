شهداء ومصابون في قصف الاحتلال على مقر للشرطة بحي الشيخ رضوان شمال غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وزارة الداخلية الفلسطينية، صباح السبت، بسقوط شهداء ومصابون في قصف الاحتلال على مقر للشرطة بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وكتبت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»: «طائرات الاحتلال الحربية تستهدف مركز شرطة الشيخ رضوان غربي مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من ضباط وعناصر الشرطة».

ومنذ صباح اليوم يرتكب جيش الاحتلال مجازر متواصلة في قطاع غزة، بتصعيد وخرق لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك قبل يوم من فتح معبر رفح البري وتسلم اللجنة الإدارية مهامها.

واستشهد منذ فجر يوم السبت، 12 مواطنًا على الأقل وأصيب العشرات، في غارات جوية إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «صفا» باستشهاد سبعة مواطنين في قصف خيمة تأوي نازحين في منطقة أصداء بمواصي خانيونس غربي المدينة.

وقال إن 5 شهداء بينهم طفلان وسيدة ارتقوا إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية قرب مفترق العباس غرب مدينة غزة.

وأكد انتشال شهداء ومصابين والسيطرة على حريق اندلع إثر استهداف شقة سكنية بمحيط دوار حيدر غربي مدينة غزة.

كما أصيب 5 مواطنين في غارة استهدفت شقة سكنية بمحيط موقف جباليا بحي الدرج وسط مدينة غزة.

واستهدفت غارة جوية إسرائيلية جديدة المناطق الشرقية للمحافظة الوسطى بغزة.

كما أفاد مراسل «صفا» بإصابة طفلة برصاص قوات الاحتلال في منطقة بئر النعجة شمال غزة.