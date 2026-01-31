متحدث حماس: تصعيد الاحتلال في غزة رسالة لإلغاء كل جهود وقف إطلاق النار

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يهدف إلى إرسال رسالة لكل الأطراف بأن «جميع جهود تثبيت وقف إطلاق النار ومجلس السلام لا قيمة لها عمليًا».

وبحسب ما نشرته وكالة «شهاب»، اليوم السبت، شدد قاسم في تصريح له على أن هذا التصعيد يمثل محاولة من الاحتلال لفرض وقائع على الأرض، وإضعاف كل المبادرات الرامية إلى تحقيق هدنة دائمة وحماية المدنيين في القطاع.

وأكد متحدث حماس أن الشعب الفلسطيني في غزة سيواصل صموده في مواجهة العدوان، مطالبًا المجتمع الدولي والأطراف الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بالتحرك الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وضمان احترام التهدئة القائمة.

وتأتي تصريحات قاسم على خلفية سلسلة غارات شنها جيش الاحتلال صباح اليوم على مناطق متفرقة من قطاع غزة، أدت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 19.

وقبل قليل، استُشهد عدد من ضباط وأفراد الشرطة في قطاع غزة، جرّاء قصف إسرائيلي استهدف، اليوم، مركز شرطة الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

وأكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني ارتقاء شهداء من الضباط وعناصر الشرطة، عقب استهداف المقر بشكل مباشر، في إطار التصعيد الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

ويأتي هذا القصف ضمن سلسلة مجازر يرتكبها جيش الاحتلال منذ ساعات الصباح، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، وقبل يوم واحد من الموعد المقرر لفتح معبر رفح البري وتسلم اللجنة الإدارية مهامها في القطاع، ما ينذر بتصعيد خطير يهدد أي مساعٍ للتهدئة أو الاستقرار.