مجدي يعقوب: الطب يحتاج إلى سيدات أكثر ولابد من منحهن فرصة أكبر

عبر السير مجدي يعقوب، رائد زراعة القلب في العالم، عن عدم معرفته بالرقم الدقيق لنسبة الرجال إلى النساء في الـ 30 ألف عملية جراحية التي أجراها خلال مسيرته، مشددا على ضرورة وجود «مساواة تامة» بين الرجل والمرأة في الحياة.

وقال خلال برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر «ON»، إن الأبحاث تظهر أن السيدات لا يأتين كثيرا، مشيرا إلى أن البعض يلوم السيدات؛ ولكنه تابع «يجب أن نعتني بالسيدات أكثر من الرجال لأنهن مظلومات».

وأوضح أن السبب في ذلك يعود إلى القول الشائع بأن «الست تشتكي أكثر»، مؤكدا أن «هذا الكلام غير صحيح، ولابد من معالجته».

وشدد على ضرورة تواجد سيدات في مجال الجراحة وفي جميع المجالات، قائلا: «لازم نستعمل القوة البشرية.. الستات تمثل 50%، لا، أكثر 60%، ولازم نستعمل عقلهن».

وأضاف أن السيدات لديهن آراء مختلفة، ولابد أن تُمنح الفرصة لتصبح «متكاملة مع أفكار الرجال»، مشددا على أن الطب يحتاج إلى «سيدات أكثر».