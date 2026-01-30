واصلت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية التراجع خلال تعاملات اليوم الجمعة، بقيمة 120 جنيها أخرى، ليصل سعر الجرام عيار 21 - الأكثر مبيعا في مصر- إلى 6980 جنيه مقابل 7100 جنيها منذ قليل.

وتراجع سعر الجرام عيار 18 مسجلا 5982 جنيها، مقابل 6085 جنيه، وعيار 24 مسجلا 7977 جنيها، بدلا من 8114 جنيه.

وخسر الجنيه الذهب 960 جنيها، مسجلا 55840 جنيه، بدون احتساب قيمة المصنعية، وضريبتي الدمغة والقيمة المضافة.

وهوت أسعار الذهب بأسواق الصاغة المحلية، بإجمالي 390 جنيها خلال تعاملات اليوم، حيث بدء الجرام عيار 21 تعاملات اليوم بقيمة 7375 جنيها.

وعلى الصعيد العالمي، هوى الذهب بأكثر من 5% خلال تداولات أمس، ولكن المعدن النفيس لا يزال في طريقه لتحقيق أقوى مكاسب شهرية منذ عام 1980 مع إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن وسط توتر جيوسياسي واقتصادي مستمر.

وهبط سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 5.4% ليصل إلى 5088 دولار للأوقية، بعدما كان وصل إلى 5590 دولار في تعاملات أمس الأول.

فيما تراجعت أسعار العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 4.6% لتصل إلى 5106 دولار للأوقية.

وتجاوزت مكاسب الذهب 18% منذ بداية يناير الجاري، محققا زيادة للشهر السادس على التوالي، في أكبر ارتفاع شهري منذ يناير كانون الثاني 1980، بحسب رويترز.

وجاء هبوط الذهب بالتزامن مع تعافى الدولار من أدنى مستوياته في عدة سنوات، مدعوما جزئيا بقرار يوم الأربعاء، الخاص بالإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير، لكنه يتجه لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.

ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة الذهب، المسعر بالعملة الأمريكية، بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. ولا تزال الأسواق تتوقع خفض سعر الفائدة مرتين في عام 2026.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 14.1% لتصل إلى 99.77 دولار للأوقية بعد أن سجل ذروة قياسية عند 121.64 دولار أمس الأول الخميس.

وعلى الرغم من السقوط العنيف لأسعار المعدن الأبيض، إلا أنه ارتفع بنسبة 42% خلال يناير الجاري، متجها لتسجيل أفضل أداء شهري له على الإطلاق.