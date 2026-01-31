احتجاجات رجال الشرطة في شوارع فرنسا للتنديد بانعدام الأمن

أعلنت نقابة تحالف الشرطة الوطنية في فرنسا، عن تنظيم تجمعات ومظاهرات في أكثر من عشرين مدينة فرنسية، اليوم السبت؛ بهدف لفت الانتباه إلى تدهور الأوضاع الأمنية ونقص الموارد المتاحة للقوات الشرطية.

أسباب التحرك

وقالت صحيفة "لا ديبيش" الفرنسية، إن نقابة تحالف الشرطة الوطنية في فرنسا تشير إلى ما تصفه بـ"أزمة أمنية كبرى"، تتمثل في ارتفاع معدلات العنف وتراجع سلطة الدولة.

وتبرز بيانات النقابة الفجوة المتزايدة بين المهام الموكلة إلى الشرطة والوسائل المتاحة لها، مثل نقص الأفراد، والقيود اللوجستية والمادية، بالإضافة إلى إطار قضائي غير ملائم في مواجهة بعض أشكال الجريمة.

وتنتقد النقابة، أيضًا الاستقرار السياسي غير الكافي والميزانيات التي لا تتناسب مع تصاعد الجريمة، مؤكدة أن أي سياسة أمنية "موثوقة ومستدامة" غير ممكنة بدون موارد إضافية، ووحدة مؤسساتية، وقضاء مزود بالأدوات اللازمة، وشعار التحرك واضح: "التنديد بانعدام الأمن، وبالإفلات من العقاب"، وبما تصفه النقابة بـ "تخلي الدولة عن قواتها الأمنية".

تجمع في تولوز

في مدينة تولوز، من المقرر أن يبدأ التجمع أمام محافظة هاوت - غارون منتصف اليوم السبت، فيما تستند الدعوة المحلية إلى إحصاءات تبين ارتفاع العنف الجسدي، وحوادث تعرض فيها رجال الشرطة للاعتداء أثناء أداء واجبهم.

ويشار إلى أن التجمع مفتوح أمام المواطنين والمسئولين المنتخبين والجمعيات الداعمة للضحايا، بهدف توعية الرأي العام بواقع الميدان والمطالبة بالموارد البشرية والمادية والقضائية الضرورية لتمكين الشرطة من أداء مهامها بكفاءة