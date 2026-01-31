أعرب هادي رياض، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بانضمامه رسميًا إلى صفوف الأهلى مؤكدًا أنه حقق حلم الطفولة بارتداء القميص الأحمر.

وقال هادي رياض في تصريحات رسمية: "الانضمام للنادي الأهلي بمثابة حلم العمر بالنسبة لي، وتمسكت باللعب لنادي القرن، ورفضت التفكير في أي عروض أخرى، وكنت مستعدًا للتضحية بأي شيء من أجل ارتداء قميصه".

وأضاف: "عندما دخلت من بوابة النادي شعرت بشيء لايمكن وصفه، واستعدت ذكريات الطفولة وحلم اللعب للأهلي، والحمد لله الحلم أصبح حقيقة، وأتمنى أن أكون على قدر ثقة الجماهير ومسؤولي النادي".

وتحدث رياض عن بداياته في كرة القدم، حيث قال: "بدأت في أكاديمية لكرة القدم بقريتي، وأدين بالفضل لمحمد لاشين أول مدرب لي.. لعبت في أكثر من أكاديمية ثم وقعت لنادي شربين وتم تصعيدي للفريق الأول في سن 16 عامًا، ولعبت 3 مواسم في الممتاز ب، ثم انتقلت إلى وادي دجلة ثم كفر الشيخ، وبعدها انتقلت إلى نادي بتروجت بقرار من ربيع ياسين".

وتطرق الوافد الجديد إلى مفاوضات النادي معه قائلًا: "اسمي طُرح في فترات سابقة، وكانت مجرد ترشيحات ليس أكثر لكن المفاوضات الرسمية بدأت في يناير الجاري.. أول مسؤول تحدث معي كان سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، وكانت مكالمة ودية أكد خلالها تمسك الأهلي بالتعاقد معي، وأن النادي يقدر رغبتي وتمسكي باللعب له".

وأتم هادي رياض تصريحاته قائلًا: "لقد تلقيت عروضًا من داخل وخارج مصر، لكن رغبتي الأولى والأخيرة كانت اللعب للأهلي وتحقيق حلم الطفولة".