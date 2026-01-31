الاتحاد الإفريقي يدين هجمات إرهابية في النيجر ويؤكد دعمه الكامل

أدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، الهجمات الإرهابية التي شهدتها جمهورية النيجر، مؤكداً تضامن الاتحاد الكامل مع الحكومة والشعب النيجريين.

وأشار رئيس المفوضية إلى الهجوم الذي نفذه مسلحون على مطار دولي في نيامي، وكذلك الهجوم الذي وقع يوم 18 يناير في قرية بوسييه غربي النيجر وأسفر عن مقتل نحو ثلاثين مدنياً.

وأشاد يوسف بالاستجابة السريعة لقوات الأمن النيجرية، مؤكداً أن الإرهاب والتطرف العنيف يشكلان تهديداً للسلام والاستقرار ووحدة أراضي الدول المتضررة. كما شدد على استعداد المفوضية لمواصلة دعم جهود النيجر، بالتنسيق مع دول الإقليم والشركاء، لتعزيز مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين.

وأضاف أن العمليات الأخيرة في إقليم تيلابيري أسفرت عن تحييد عناصر مسلحة وتفكيك مجموعات إرهابية، واستعادة ممتلكات نُهبت من السكان المحليين.