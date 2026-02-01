توقعات بهبوب عاصفة رعدية وأمطار غزيرة ورياح عاتية على 6 ولايات ماليزية

أصدرت إدارة الأرصاد الجوية الماليزية، تحذيرا من هبوب عواصف رعدية وهطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية على ست ولايات، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيو ستريتس تايمز" الماليزية اليوم السبت.

وذكرت هيئة الأرصاد، في بيان، أنه من المتوقع حدوث عواصف رعدية في مناطق كوالا سيلانجور وهولو سيلانجور وكلانج وجومباك، وبيتالينج في ولاية سيلانجور، فضلا عن العاصمة كوالالمبور.

ويشمل التحذير، أيضًا مناطق لاروت وماتانج وسيلاما وكوالا كانجسار وكينتا وكامبار وباتانج بادانج في ولاية بيراك، وكاميرون هايلاند في ولاية باهانج.

وفي ولاية سراواك، تشمل المناطق المتأثرة كوتشينج وسيريان وساماراهان بما في ذلك أساجايا، فيما يسري التحذير في ولاية صباح على منطقتي سيبيتانج وبوفورت الداخليتين.