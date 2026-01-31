تعيين قائد جديد للقوات المسلحة الماليزية اعتبارًا من فبراير

أعلن وزير الدفاع الماليزي محمد خالد نوردين تعيين مالك رزاق سليمان قائدًا جديدًا للقوات المسلحة الماليزية، اعتبارًا من غدٍ الأول من فبراير المقبل.

جاء ذلك عقب مثول عدد من المسؤولين العسكريين السابقين أمام المحكمة في قضية فساد مؤخرًا.

وقال الوزير، في بيان أوردته شبكة «تشانيل نيوز آشيا» اليوم /السبت/، إن مالك، الذي يشغل حاليًا منصب قائد الجيش الميداني الغربي، تمت ترقيته إلى المنصب الجديد بناءً على توصية اجتماع مجلس القوات المسلحة الذي عُقد يوم الخميس الماضي، وحظيت بموافقة ملك ماليزيا السلطان إبراهيم أمس /الجمعة/.

وأكد خالد نوردين أن القائد الجديد أظهر قدرات قيادية متميزة طوال مسيرته العسكرية التي امتدت لنحو أربعة عقود، معربًا عن ثقته في أن هذا التعيين سيسهم في تعزيز قدرات الجيش الماليزي ودعم قيم المهنية والنزاهة.