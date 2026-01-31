مسئول بـ«صحة غزة»: تراجع المواليد بنسبة 11% خلال 2025 جراء حرب الإبادة الإسرائيلية

قال مدير وزارة الصحة في غزة منير البرش، اليوم السبت، إن القطاع شهد ولادة نحو 50 ألف طفل خلال عام 2025، بانخفاض قدره 11%، نتيجة التدهور الحاد في الأوضاع الصحية والمعيشية بفعل حرب الإبادة الإسرائيلية.

وأضاف البرش، في تصريح خاص لـ"الأناضول"، أنه "تم تسجيل نحو 50 ألف مولود حي فقط خلال عام 2025، بانخفاض يقدّر بـ11% مقارنة بمعدلات ما قبل الحرب".

وشدد على أن الانخفاض جاء نتيجة تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية في القطاع، لا سيما في ظل القصف والحصار وتدمير المنظومة الطبية خلال حرب الإبادة.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، حرب إبادة بدعم أمريكي على قطاع غزة، ما أدخل السكان في أوضاع صحية وإنسانية غير مسبوقة.

وتعرّضت المستشفيات والمراكز الطبية للاستهداف المباشر أو خرجت عن الخدمة، الأمر الذي انعكس بشكل خطير على خدمات الأمومة والطفولة والرعاية الصحية الأساسية.

ولادات غير آمنة

وقال البرش، إن القطاع الصحي بغزة وثّق خلال العام ذاته 4 آلاف و900 حالة ولادة بأوزان منخفضة، بزيادة تجاوزت 60% مقارنة بالفترة السابقة للحرب.

وأوضح تسجيل 4 آلاف و100 حالة ولادة مبكرة خلال عام 2025، نتيجة تعرض الأمهات لضغوط نفسية وجسدية قاسية وحرمانهن من الرعاية الصحية الأساسية.

وأكد أن رفع إسرائيل عبر إعلامها أرقام المواليد إلى مستويات غير دقيقة "يهدف إلى تسويق رواية زائفة تنكر الإبادة".

وأوضح أن "تقييم الجرائم الإسرائيلية لا يقوم على عدد من ولدوا فقط، بل على من حرموا من الولادة الآمنة، ومن ولدوا في ظروف تهدد حياتهم، ومن فقدوا حياتهم قبل أن تتوفر لهم أدنى مقومات البقاء".

استهداف الأجنة

وفي السياق، شدد البرش، على أن إسرائيل تواصل استهداف الأطفال بشكل مباشر، بما في ذلك قتل الأجنة في أرحام أمهاتهم، موضحًا أنه خلال عام 2025 تم تسجيل 616 حالة وفاة داخل أرحام أمهاتهم، وهو رقم يعادل "ضعف المعدلات المسجلة قبل الحرب، ما يعكس الأثر المباشر للعدوان على الأجنّة".

ولفت إلى توثيق 457 حالة وفاة لحديثي الولادة بعد الولادة مباشرة، بارتفاع وصل 50%، في ظل الانهيار شبه الكامل للخدمات الطبية.

وفي 15 يناير الجاري، قالت منظمتان حقوقيتان أمريكية وإسرائيلية في تقريرين منفصلين ومتزامنين إن إسرائيل ألحقت ضررا ممنهجا بصحة النساء والمواليد الجدد في غزة منذ بدئها حرب الإبادة.

وأكدت منظمتا أطباء من أجل حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، وأطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل، أن الحرب أدت إلى ارتفاع كبير في وفيات الأمهات والمواليد الجدد، وازدياد حالات الولادة في ظروف خطيرة، بجانب التدمير الممنهج لخدمات الرعاية الصحية المخصصة للنساء في القطاع.

خروقات إسرائيلية

وفي سياق متصل، قال البرش، إن "60% من الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الأول الماضي، هم من الأطفال والنساء".

واستشهد 524 فلسطينيا وأصيب 1360 آخرون إثر ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي 1450 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار، وفق المكتب الإعلامي الحكومي.

من جانب آخر، كشف البرش، عن انتهاكات خطيرة ترتكبها إسرائيل من بينها "سرقة كلى الشهداء في قطاع غزة"، دون ذكر تفاصيل.

ولأكثر من مرة، أعادت إسرائيل جثامين فلسطينيين إما استشهدوا خلال عملياتها العسكرية واحتجزت جثامينهم أو سرق الجيش جثثهم من مقابر غزة، إذ تمت الإعادة إما ضمن صفقة التبادل في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، أو خلال أشهر الإبادة.

وفي ختام حديثه، أكد البرش، صعوبة الواقع الصحي بغزة بسبب الممارسات الإسرائيلية منذ بدء حرب الإبادة في 8 أكتوبر 2023.