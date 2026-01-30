وفاة نجمة فيلم Home Alone كاثرين أوهارا عن عمر 71 عاما

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توفيت الممثلة الكندية-الأمريكية كاثرين أوهارا، عن عمر 71 عاما، وفق ما تداولته وسائل إعلام أجنبية خلال الساعات الماضية.

واشتهرت كاثرين أوهارا عالميا بدور والدة كيفن ماكاليستر في سلسلة الأفلام الشهيرة Home Alone، أحد أنجح أفلام الكريسماس في تاريخ السينما، إلى جانب مسيرة فنية امتدت لعقود، جمعت بين الكوميديا والدراما في أعمال سينمائية وتلفزيونية بارزة.

كما حققت أوهارا نجاحا لافتا في السنوات الأخيرة من خلال مسلسل Schitt’s Creek، الذي حصد إشادات نقدية واسعة وعدة جوائز عالمية، مؤكدة مكانتها كأيقونة في عالم الكوميديا.

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن سبب الوفاة، فيما ساد الحزن بين جمهورها وزملائها في الوسط الفني، الذين نعوها بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المنتظر صدور بيانات رسمية تكشف المزيد من التفاصيل خلال الفترة المقبلة.