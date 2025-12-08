مجلس التعاون يستنكر تصريحات إيرانية تمس سيادة دول الخليج

أدانت دول مجلس التعاون الخليجي واستنكرت التصريحات الإعلامية الصادرة عن مسؤولين إيرانيين والتي تمس سيادة مملكة البحرين، وحقوق الإمارات في جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى المحتلة من قبل إيران)، وسيادة حقل الدرة النفطي العائدة ملكيته بالشراكة بين السعودية والكويت.

وصرح الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، يوم الأحد بأن التصريحات تضمنت مغالطات وادعاءات باطلة ومزاعم مرفوضة. وأوضح أن هذه التصريحات تتعارض مع مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار الذي انتهكته إيران باعتدائها على سيادة واستقلال دولة قطر. وأضاف أن التصريحات الإيرانية تتعارض مع مساعي دول مجلس التعاون المستمرة لتعزيز العلاقات مع إيران وتنميتها على كافة المستويات.

وأكدت دول مجلس التعاون على أهمية الالتزام بالأسس والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وتشمل هذه المبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وتجنب استخدام القوة أو التهديد بها.

وأشار البديوي إلى أن دول الخليج أبدت دائماً حسن نيتها تجاه إيران، وحرصها على أمن واستقرار طهران بما يحفظ مصالح الشعب الإيراني ويجنب المنطقة تداعيات التوتر والتصعيد. واستشهد في هذا الإطار بما دار في الاجتماعات المشتركة بين وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون ووزير الخارجية الإيراني الدكتور عباس عراقجي. كما أكد على أهمية استمرار التواصل الثنائي بين دول المجلس والجمهورية الإيرانية لتعزيز المصالح المشتركة وحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكدت دول مجلس التعاون التزامها بالسلام والتعايش وانتهاج الحوار والحلول الدبلوماسية في العلاقات الدولية. ودعت إيران إلى الكف عن نشر الادعاءات الباطلة التي من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة الثقة وإعاقة التواصل والتفاهم. يأتي ذلك في وقت تحتاج فيه دول المنطقة إلى التقارب والتعاون لحفظ مصالحها وتحقيق تطلعات شعوبها للأمن والاستقرار والنماء والازدهار.

وذكر البديوي أن دول مجلس التعاون الخليجي ترغب في استقرار طهران وازدهارها، مشيراً إلى أن دول المجلس "لا تريد انهيار طهران". وفي الوقت ذاته، عرض مطالب خليجية تجاه إيران، واصفاً إياها بـ"المطالب البسيطة والأساسية".

وأوضح أن إيران تمثل إرثاً حضارياً وثقافياً وفنياً عريقاً، مؤكداً أن "دول الخليج لديها الكثير لتقدمه لإيران"، وشدد على أهمية التركيز على المستقبل المشترك.