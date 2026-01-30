ترامب: اقتربنا كثيرا من التوصل لاتفاق بين روسيا وأوكرانيا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، عن تفاؤله الكبير بمحادثات السلام الروسية الأوكرانية الجارية في أبوظبي، مرجحا اقتراب التوصل لاتفاق بين الجانبين.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب خلال مراسم توقيع أوامر رئاسية في البيت الأبيض.

وعبّر عن رغبته في إنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

وفي هذا الإطار، قال ترامب، إن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، وصهره ومستشاره السابق جاريد كوشنر، سيشاركان في المحادثات التي تحتضنها العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأضاف: "متفائلون كثيرا بهذه المفاوضات. ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، موجودان هناك (أبوظبي)، وأعتقد أن لدينا فرصة للتوصل إلى اتفاق".ولفت ترامب، إلى أن الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والروسي فلاديمير بوتين، يكرهان بعضهما البعض، معتبرا أن هذا الأمر يجعل الأمر صعبا جدا.

وأردف: "لكنني أعتقد أننا اقتربنا كثيرا من التوصل لاتفاق".

وفي وقت سابق الجمعة، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه من المخطط عقد الاجتماع الثلاثي المقبل مرة أخرى في الإمارات العربية المتحدة، الأحد المقبل.

واستدرك زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي في كييف: "لكن تاريخ أو مكان الاجتماعات قد يتغير، لأننا نعتقد أن هناك تطورات تجري بين الولايات المتحدة وإيران. وهذه القضايا قد تؤثر على الموعد أيضا".

والأسبوع الماضي، استضافت أبوظبي محادثات ثلاثية روسية أمريكية أوكرانية، في إطار جهود تعزيز الحوار وإيجاد حلول سياسية للأزمة بين موسكو وكييف.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.