الرئيس السيسي: العالم يمر بالعديد من الأزمات ومقبل على متغيرات كبيرة جدا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن العالم أجمع يمر بالعديد من الأزمات، وهو مقبل على متغيرات كبيرة جدًا تمثل جزءًا من مسار التطور الإنساني.

وأضاف، خلال زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الجمعة، أن هذه المتغيرات لها تأثير كبير على العالم بأسره، بما في ذلك مصر باعتبارها جزءًا من هذا العالم.

وتطرق الرئيس إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه لم يكن من الممكن على الإطلاق أن تتوقف الحرب التي استمرت منذ 7 أكتوبر 2023 حتى عقد مؤتمر شرم الشيخ، إلا بتدخل شخصي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفًا إياه بأنه «زعيم وقائد صانع للسلام على مستوى العالم».

وأشار الرئيس السيسي إلى أن إعلان دخول المرحلة الثانية من الاتفاق حيز التنفيذ خطوة شديدة الأهمية، وذلك عقب تسليم آخر جثمان من جثامين الإسرائيليين التي كانت موجودة في قطاع غزة.

ولفت إلى وجود فرص للدخول في مرحلة إعادة الإعمار في غزة وتخفيف معاناة الفلسطينيين من خلال إدخال المزيد من المساعدات، وتحقيق قدر من الهدوء بعد فترة صعبة استغرقت عامين.

ووجّه الرئيس السيسي الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دوره، الذي قال إنه كان سببًا رئيسيًا في إيقاف الحرب ودخول المرحلة الثانية من الاتفاق حيز التنفيذ.