أرواح فى المدينة تستعرض القاهرة قبل 100 عام بالأوبرا

تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام ضمن نشاطها الثقافى والفكرى بإشراف رشا الفقى أمسية من سلسلة لقاءات أرواح فى المدينة إعداد وتقديم الكاتب الصحفى محمود التميمى والتى يضمها مشروعه الثقافى القاهرة عنوانى وذلك فى السادسة مساء الأثنين 2 فبراير على المسرح الصغير.

وتتضمن جولة فى شوارع ومبانى القاهرة قبل 100 سنة مع تناول الأغانى التى ظهرت خلال تلك الفترة والأحداث التى عاشها المصريون عام 1926 وإنطباعات المجتمع عنها من أبرزها الإنتهاء من نحت تمثال نهضة مصر إلى جانب المواقف العامة والفكرية آنذاك، كما يتم الإحتفاء بمئوية القارئ الشيخ محمود على البنا بإعتباره من مواليد هذا العام.

يذكر أن سلسلة لقاءات " أرواح فى المدينة" تهدف لحفظ الذاكرة الوطنية للمصريين وأطلق من خلالها مشروع " القاهرة عنوانى برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع دار الأوبرا المصرية