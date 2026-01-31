يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره يانج أفريكانز التنزاني، مساء اليوم، على ملعب أمان، في زنجبار، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات (المجموعة الثانية) لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل النادي الأهلي المباراة متصدرًا جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، فيما يحتل فريق يانج أفريكانز المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

ويأتي الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطتين لكل منهما، في صراع محتدم على بطاقتي التأهل.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - مروان عثمان - طاهر محمد طاهر.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: محمد الشناوي - عمرو الجزار - أحمد رمضان بيكهام - أحمد عيد - محمد شكري - محمد علي بن رمضان - محمد شريف - حسين الشحات - أشرف بن شرقي.

وتقدم بوابة الشروق خدمة متابعة حية لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز خلال السطور المقبلة: