الحرس الثوري ينفي اغتيال قائد البحرية الإيرانية

نفى الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم السبت، الأنباء المتداولة بشأن اغتيال قائد البحرية الإيرانية علي رضا تنكسيري.

وقال في بيان مقتضب إنه «لا صحة للأنباء عن اغتيال قائد البحرية الإيرانية»، لافتًا إلى أن المتداول في هذا الصدد «مجرد شائعات».

ووقع انفجار السبت، في مبنى بمدينة بندر عباس الإيرانية على ساحل الخليج، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية، فيما لا تزال أسباب الانفجار مجهولة.

وذكر التلفزيون الرسمي أن الانفجار طال مبنى مؤلفا من ثمانية طوابق، ما أدى إلى «تدمير طابقين وإلحاق أضرار بعدد من المركبات والمتاجر» في محيط جادة معلّم في المدينة الجنوبية، مضيفا أن فرق الإنقاذ والإطفاء كانت في المكان لتقديم المساعدة.

وفي حادث آخر، ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن 4 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب آخر في انفجار نجم عن تسرب للغاز بمدينة الأهواز جنوب غرب البلاد.

وقال رئيس منظمة الإطفاء وخدمات السلامة في بلدية الأهواز، إن الانفجار وقع في مبنى سكني بحي «كيانشهر». وأضاف أن فرق الإطفاء والإسعاف هرعت إلى الموقع فور وقوع الحادث لبدء عمليات الإغاثة.

وأوضح المسئول أن «عمليات رفع الأنقاض لا تزال مستمرة بحذر، وستتواصل حتى التأكد من العثور على جميع الأشخاص المحتمل وجودهم تحت الأنقاض».

يأتي ذلك فيما زعم مسئولون عسكريون أمريكيون رفيعو المستوى، أن الرئيس دونالد ترامب، قد يأذن بشن هجوم على إيران غدًا الأحد.

ووفقا لتقرير نشره موقع «دروب سايت نيوز» الإخباري المستقل، فإن الهجمات قد تبدأ غدا، إذا قررت الولايات المتحدة تنفيذ هذه الخطوة.

وأشار إلى أن الأهداف لا تقتصر على المواقع النووية أو الصاروخية، بل تشمل أيضاً استهداف مسئولين إيرانيين رفيعي المستوى بهدف حثّهم على الإطاحة بالنظام في طهران.

وأوضح مسئول استخباراتي أمريكي سابق، كان يقدم المشورة لإدارة ترامب، أن الخطة تركز على «قطع رأس» القيادة الإيرانية، وتحديداً إضعاف قدرات الحرس الثوري وقيادته.

وتعتقد الإدارة، أن هجوما ناجحًا على القيادة سيؤدي إلى خروج المواطنين إلى الشوارع وإسقاط الحكومة.