وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريرًا حول الموقف التنفيذي للمرحلة الرابعة من مبادرة «100 مليون شجرة»

عوض: زراعة 788 ألف شجرة في 17 محافظة لتحسين جودة الهواء وزيادة المساحات الخضراء

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريرًا حول الموقف التنفيذي للمرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، التي تُنفذ بمختلف محافظات الجمهورية بهدف تحسين جودة الهواء، ودعم جهود الدولة للتحول نحو الاستدامة البيئية، وزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

واستعرض التقرير، الذي قدمه الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، أن إجمالي ما تم توريده وزراعته من خلال الجهات المشاركة في المبادرة بلغ نحو 788 ألف شجرة خلال المرحلة الرابعة حتى نهاية يناير 2026، مشيرًا إلى أن أعمال التشجير لا تقتصر على الطرق والمحاور والميادين الرئيسية، بل تمتد لتشمل المدارس، ومراكز الشباب، والوحدات الصحية بمختلف المراكز والمدن.

وأوضح التقرير أنه في إطار الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية للعام المالي 2025–2026، تم توريد وزراعة نحو 26,915 شجرة بمحافظة الدقهلية على المحاور والميادين والطرق الرئيسية والوحدات الصحية والمدارس ومراكز الشباب، شملت أنواعًا متنوعة مثل الياسمين الهندي، والإرثرينا، والبوانسيانا، والكوريزيا، والأكاسيا، كما تم توريد وزراعة 5,040 شجرة بمحافظة السويس، إضافة إلى توريد وزراعة 1,745 شجرة بمحافظتي الفيوم والشرقية، مع اختيار الأشجار وفق معايير بيئية ومناخية دقيقة تتناسب مع طبيعة التربة والاشتراطات الفنية.

وأشار التقرير إلى أنه في إطار الخطة الاستثمارية للمحافظات، جرى زراعة 46,369 شجرة خلال العام المالي الجاري بمحافظات الإسكندرية والغربية وأسيوط والأقصر، على أن يتم استكمال توريد وزراعة باقي محافظات المرحلة الرابعة، وهي الإسكندرية وقنا والبحر الأحمر، خلال شهر فبراير 2026.

كما أوضح التقرير التنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث قامت الجامعات بزراعة نحو 222,649 شجرة موزعة على 25 جامعة بمختلف المحافظات، إلى جانب قيام وزارة البيئة من خلال مشاتلها بدعم عدد من الجهات بنحو 21 ألف شجرة، مع الاستعداد لدعم محافظات البحيرة، ومطروح، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، ودمياط، وشمال سيناء، وبورسعيد، والإسماعيلية، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وأسوان، والأقصر، بنحو 100 ألف شجرة إضافية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ المبادرة، وعقد اجتماعات دورية مع المحافظات المستهدفة، والتأكيد على تطبيق منظومة التكويد لحوكمة عمليات الزراعة والتيسير في أعمال المتابعة والصيانة والحماية، بما يضمن استدامة الأشجار المزروعة.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية على زيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتحسين جودة الهواء والمشهد البيئي والحضري، بما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة ومستوى معيشة المواطنين، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي ضمن نهج متكامل لتوسيع الرقعة الخضراء وتحقيق التوازن بين التنمية العمرانية والحفاظ على البيئة.