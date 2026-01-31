المصري يرتدي الزي الأبيض أمام الزمالك في الكونفدرالية

انتهى الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة الإياب في الجولة الرابعة من دور المجموعات للنسخة 23 من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين فريقي المصري والزمالك على ملعب ستاد السويس الجديد والمقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأحد.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري الطاقم الأبيض الكامل، ويرتدي حارسه اللون السماوي، بينما سيرتدي الزمالك الطاقم الأزرق الكامل، ويرتدي حارسه اللون البرتقالي.

وترأس الاجتماع مراقب المباراة الليبي جمال سالم، بحضور منسق عام المباراة الجامبي مصطفى جالو، والمنسق الأمني النيجيري أوكي أوبي، ومراقب الحكام التونسي سعيد كريدي، بالإضافة إلى حكم المباراة الجزائري لطفي بوكواسة.