 مجدي يعقوب: فخور بمشاركتي في افتتاح المتحف الكبير.. وحضارة مصر علّمت العالم الطب والهندسة
السبت 31 يناير 2026 12:00 ص القاهرة
مجدي يعقوب: فخور بمشاركتي في افتتاح المتحف الكبير.. وحضارة مصر علّمت العالم الطب والهندسة


نشر في: الجمعة 30 يناير 2026 - 11:48 م | آخر تحديث: الجمعة 30 يناير 2026 - 11:53 م

أعرب السير مجدي يعقوب، رائد زراعة القلب في العالم، عن فخره الشديد بالمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وقال، خلال برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر قناة ON E مساء الجمعة: «كنت سعيدًا جدًا؛ لأنني أفتخر بالمصريين القدماء، ودائمًا أقول لزملائي في إنجلترا وفي كل مكان في العالم إنني فخور بحضارة مصر، التي قدمت للعالم حضارة لا ندّ لها؛ ليس في الفن فحسب، بل في العلم والهندسة والطب».

وعبّر عن شغفه الكبير بعلم المصريات منذ طفولته، قائلًا: «كنت دائمًا، منذ صغري، أذهب إلى الأقصر وأسوان، ونرى هذا الفن العظيم كله».

وأشار إلى إدراك المصريين القدماء نظريات فلسفية عميقة في العلم، مستشهدًا بـ«ماعت» إلهة العدالة والحقيقة، التي كانت ترمز إلى أن الحقيقة الكاملة لا يمكن الوصول إليها.

ولفت إلى معرفة المصري القديم بأسس الطب والجراحة، قائلًا: «كانوا يعرفون مشرط الجراح، ويعرفون جراحة المخ وحتى جراحة القلب، وأول طبيب كان إمحوتب».

وأضاف أنه خلال حديثه مع الدكتور خالد العناني، المدير العام لـاليونسكو، أشار الأخير إلى أن إمحوتب لم يكن الطبيب الوحيد، بل كان هناك أطباء كُثر في مصر القديمة، مؤكدًا تقديره الكبير له.

