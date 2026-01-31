أيمن أشرف يعلن اعتزاله اللعب

أعلن أيمن أشرف، قائد النادي الأهلي السابق، قراره اعتزال كرة القدم نهائيًا، مسدلًا الستار على مسيرة حافلة امتدت لسنوات طويلة داخل الملاعب المصرية.

وكان أشرف قد أصبح لاعبًا حرًا منذ صيف 2025، عقب نهاية مشواره مع نادي البنك الأهلي، دون أن يرتبط بأي نادٍ آخر بعد ذلك التاريخ.

وأوضح أيمن أشرف، خلال تصريحاته عبر قناة «إم بي سي مصر»، أن قرار الاعتزال جاء بدافع الحفاظ على صورته وتاريخه أمام جماهير الأهلي، قائلًا: «منذ ستة أشهر وأنا أفكر في الاعتزال، ورغم تلقي عروض عديدة من أندية في الدرجة الثانية، فضّلت التوقف احترامًا لمسيرتي مع الأهلي».

وأضاف أن القرار كان صعبًا على أسرته، مشيرًا إلى تأثر والده الشديد، حيث قال: «والدي صُدم من قراري وبكى، لأنه يرى أنني قادر على الاستمرار في الملاعب لمدة 3 أو 4 سنوات مقبلة».

وكشف أشرف أنه تواصل مع سيد عبد الحفيظ قبل اتخاذ قراره النهائي، حيث أكد له الأخير أن أبواب النادي الأهلي ستظل مفتوحة أمامه في أي وقت.

بدأ أيمن أشرف مشواره الكروي ضمن صفوف شباب الأهلي، قبل أن ينتقل إلى سموحة على سبيل الإعارة في صيف 2013، ثم انضم إلى الفريق السكندري بصفة نهائية في صيف 2014، حيث قضى ثلاثة مواسم، قبل أن يعود إلى الأهلي في صيف 2017.

وخاض أشرف بقميص الأهلي 215 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى، وأسهم في تحقيق العديد من الإنجازات، أبرزها التتويج بلقب الدوري المصري 6 مرات، وكأس مصر مرتين.

كما حقق مع الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا في 3 مناسبات، إلى جانب الفوز بكأس السوبر الإفريقي مرتين.

وعلى الصعيد الدولي، شارك أيمن أشرف في 32 مباراة مع منتخب مصر، سجل خلالها هدفين وصنع 3 أهداف، قبل أن يختتم مسيرته الكروية بتجربة أخيرة مع نادي البنك الأهلي.