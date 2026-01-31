شوبير يكشف تفاصيل العرض العراقي لضم نجم الأهلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف الاعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي السابق، عن تفاصيل العرض العراقي للتعاقد مع أحمد عبدالقادر الجناح الأيسر بالفريق الأحمر

وكان عبدالقادر قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الفريق قبا بداية الموسم لكن استقر الرأي داخل النادي على بقائه

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية إن هناك وفد من نادي الكرمة العراقي حضر إلى القاهرة من أجل التفاوض على ضم اللاعب.

ويتصدر الكرمة منافسات الدوري العراقي برصيد ٣٢ نقطة بفارق نقطة واحدة عن القوة الجوية صاخب المركز الثاني.

وسبق أن أعير عبدالقادر إلى قطر القطري حيث تألق ضمن صفوف الفريق قبل العودة للقلعة الحمراء من جديد.