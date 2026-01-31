 ألافيس يهزم إسبانيول في الدوري الإسباني - بوابة الشروق
السبت 31 يناير 2026
ألافيس يهزم إسبانيول في الدوري الإسباني

أمير نبيل
نشر في: السبت 31 يناير 2026 - 3:00 ص | آخر تحديث: السبت 31 يناير 2026 - 3:00 ص

فاز فريق ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 2-1 على مضيفه إسبانيول ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.

تقدم روبرتو فيرنانديز في الدقيقة 15 لصالح إسبانيول، قبل أن يتعادل أنتونيو بلانكو لألافيس في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة 71 سجل لوكاس بويه الهدف الثاني للفريق الضيف الذي ضمن 3 نقاط ثمينة.

وتوقف رصيد إسبانيول صاحب الأرض بهذه الهزيمة – الثامنة له هذا الموسم – عند 34 نقطة في المركز الخامس.

أما ألافيس فقد رفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الحادي عشر، بفارق الأهداف عن كل من أوساسونا العاشر وجيرونا التاسع.

ويلعب ألافيس المباراة المقبلة على أرضه ضد ريال سوسييداد، أما فيحل ضيفا على فياريال.

 


