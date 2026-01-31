سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الجمعة، موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على صفقات مبيعات عسكرية محتملة لإسرائيل بقيمة تتجاوز 6.5 مليارات دولار بموجب ثلاثة عقود منفصلة.

وقال البنتاجون في بيانين منفصلين، إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة بيع محتملة لمركبات تكتيكية خفيفة ومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية تبلغ 1.98 مليار دولار، وصفقة أخرى لبيع طائرات أباتشي إيه.إتش-64إي بقيمة 3.8 مليار دولار، بحسب وكالة رويترز.

كما تم منح عقد عسكري ثالث بقيمة 740 مليون دولار.

والمتعاقد الرئيسي في الصفقة الأولى شركة إيه.إم.جنرال، في حين أن بوينج ولوكهيد مارتن هما المتعاقدان الرئيسيان على بيع طائرات أباتشي.