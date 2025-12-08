أمريكا: إقالة موظفة في سينابون بعد غضبها وعنصريتها ضد اثنين من العملاء

تمت إقالة موظفة في شركة "سينابون" في ولاية ويسكونسن الأمريكية بعد حالة غضب عنصري ضد اثنين من العملاء، حسبما ذكرت السلسلة التي تشتهر ببيع "سينابون رول" (لفائف القرفة) ومقرها ولاية جورجيا.

ونشرت "سينابون" بيانا على وسائل التواصل الاجتماعي أشار إلى أن العاملة، التي لم تحدد هويتها، "تمت إقالتها على الفور" من جانب صاحب الامتياز بسبب "مقطع فيديو مزعج" للحادث.

وأضافت الشركة في بيان متابعة لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم الأحد "أفعالها وتصريحاتها غير مقبولة تماما ولا تعكس بأي حال من الأحوال قيم سينابون أو امتيازنا أو البيئة الترحيبية التي نتوقعها لكل ضيف وعضو في الفريق".

وقد تم نشر الفيديو على تطبيق "تيك توك" وظهرت فيه موظفة بيضاء وهي تشتم وتسخر من العملاء من خلف المنضدة بينما قامت امرأة بتسجيل اللقاء. وشوهدت في مقطع فيديو وهي تلفظ بألفاظ عنصرية وتقول: "أنا عنصرية وسأقول ذلك للعالم أجمع. لا تكن غير محترم".

وقالت العميلة إنها طلبت لفائف القرفة بالكراميل وطلبت من الموظفة إضافة المزيد من الكراميل لأنه لم يكن بها ما يكفي منه.