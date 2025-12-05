ميناء دمياط يصدر أكثر من 33 ألف طن بضائع ويستقبل سفينة حاويات عملاقة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة، وغادرته 11 سفينة أخرى، ليصل إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة إلى 28 سفينة.

وأوضح البيان أن الميناء استقبل سفينة الحاويات العملاقة «YM WINNER» التابعة للخط الملاحي العالمي «Yang Ming»، والتى ترفع علم سنغافورة، قادمة من سنغافورة، ويبلغ طولها 368 مترًا وعرضها 51 مترًا، ويصل غاطسها إلى 15.70 متر، ما يؤكد قدرة محطات الميناء وكفاءة أطقم الوحدات والخدمات البحرية والمرشدين على التعامل مع السفن ذات الغاطس الكبير.

وسجلت صادرات الميناء 33,370 طنًا، شملت:

14,700 طن يوريا

8,216 طن جبس معبأ

235 طن حديد

1,270 طن مولاس

8,949 طن بضائع متنوعة

أما الواردات من البضائع العامة فبلغت 48,073 طنًا، تضمنت:

9,790 طن قمح

9,684 طن حديد

9,500 طن خردة

7,837 طن فول صويا

8,518 طن ذرة

1,075 طن خشب زان

569 طن أبلاكاش

729 طن بذرة كتان

371 طن بضائع متنوعة

وبلغت صادرات الحاويات 614 حاوية مكافئة، في حين سجلت الواردات 169 حاوية مكافئة، ووصل عدد حاويات الترانزيت إلى 2,871 حاوية مكافئة.

وسجلت صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام 67,125 طن قمح، بينما بلغ رصيد مخازن القطاع الخاص 90,640 طنًا. وغادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2,516 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية، وسجلت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا لـ 5,120 شاحنة.