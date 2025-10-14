• في تصريحات للأناضول عبر فيها عن فرحته بتحرره بعدما اعتقله جيش الاحتلال الإسرائيلي إبان اقتحامه مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة في مارس 2024



"اليوم ولدت من جديد"، بهذه الكلمات عبّر الأسير الفلسطيني المحرر إياد عفانة عن شعوره بالحرية بعد نحو 19 شهرا من الاعتقال في السجون الإسرائيلية وسط ظروف قاسية وغير إنسانية.

وفي ساحة استقبال الأسرى المحررين داخل مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وقف عفانة الاثنين، بين أفراد عائلته الذين احتضنوه والدموع تنهمر على وجوههم.

واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي عفانة في مارس 2024، إبان اقتحامه لمجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.

وأُفرج عن عفانة ضمن صفقة التبادل التي جرت الاثنين، وأطلقت إسرائيل بموجبها سراح 1968 أسيرا بينهم 250 من المحكومين بالمؤبد و1718 من أسرى غزة اعتقلوا بعد الحرب، وفق ما أكده بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير في فلسطين.

هذا الإفراج جاء عقب إطلاق كتائب "القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس"، سراح الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء من غزة، فيما تقدّر تل أبيب وجود جثامين 28 أسيرا آخرين، تسلمت 4 منهم.

وجاءت صفقة التبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، والذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.

** فرحة الحرية

عبر عفانة عن فرحته الغامرة بنيله الحرية بعد عام ونصف من الاعتقال، قائلا للأناضول: "أشكر الله الذي منّ علينا بلحظة الحرية هذه.. المشاعر لا تُوصف".

وأضاف بصوت تغمره الدهشة والفرحة: "اليوم كُتب لي تاريخ ميلاد جديد"، وذلك بعد أشهر صعبة وقاسية مر بها في سجون إسرائيل.

لكن فرحته تبقى منغصة، إذ بقي شقيقه الأسير "جهاد" في السجون الإسرائيلية، ولم تشمله صفقة التبادل، فيما لم يذكر أي تفاصيل عن ملابسات اعتقاله.

** ظروف الاعتقال

وعن ظروف الاعتقال، قال عفانة بصوت غاضب إن "الأسرى الفلسطينيين بعد 7 أكتوبر 2023، تعرضوا لأبشع أنوع التعذيب"، دون ذكر تفاصيل.

وأضاف: "كل يوم كنا نموت مئة مرة جراء الظروف الصعبة التي مررنا بها".

وأشار إلى أن أسرى غزة مروا بظروف قاسية داخل السجون وحيدين دون زيارات لمؤسسات الحقوقية للاطلاع على أوضاعهم.

وفي أغسطس الماضي، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن تل أبيب لا تزال تمنع طواقمها من زيارة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون وذلك منذ 8 أكتوبر 2023.

لكن "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" و"نادي الأسير الفلسطيني"، قالت في مايو الماضي، إنها أجرت أول زيارة قانونية لمجموعة من أسرى غزة المعتقلين في قسم "ركيفت"، الواقع تحت سجن "الرملة"، والذي خصصه الجانب الإسرائيلي لمن أطلق عليهم وصف "النخبة" و"المقاتلين غير الشرعيين"، وفق تصنيفاته.

وحث عفانة المؤسسات الحقوقية على ضرورة التوجه إلى السجون الإسرائيلية لمعاينة أوضاع الأسرى وما يتعرضون له من تعذيب.

** الوضع الصحي

وبشأن الوضع الصحي داخل السجون، أكد عفانة عدم وجود أي نوع من الرعاية الصحية حيث يعاني الأسرى الإهمال الطبي المتعمد.

وقال بهذا الصدد: "الإهمال الطبي (داخل السجون) شامل، فعندما يمرض يموت"، مشيرا إلى عدم اكتراث إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بتدهور الحالة الصحية للأسرى.

ولأكثر من مرة، حذرت مؤسسات حقوقية من التداعيات الخطيرة لسياسة الإهمال الطبي داخل سجون إسرائيل، فيما أكد "نادي الأسير الفلسطيني" في بيان سابق أن إدارة السجون الإسرائيلية تتعمد فرض سياسات وإجراءات تهدف لقتل الأسرى.

ورغم الإرهاق الظاهر على ملامحه، تحدث عفانة بثقة قائلا: "الأسير سيخرج (من السجون)، والدمار سيتم إعادة إعماره".

والاثنين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء المرحلة الثانية من خطته لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، مؤكدا أنه سيكون هناك "تقدم هائل" بما يخص خطة السلام بعد قمة شرم الشيخ بمصر التي عقدت في اليوم نفسه.

وفي 9 أكتوبر الجاري، أعلن ترامب توصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 ولعامين إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و869 شهيدا، و170 ألفا و105 جرحى، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.