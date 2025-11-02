«موسم خادع» صلاح يبرر سلسلة هزائم ليفربول في الدوري الإنجليزي

أبدى محمد صلاح، نجم ليفربول، سعادته بتحقيق الفوز على أستون فيلا بنتيجة 2-0، مساء السبت، الذي أوقف سلسلة من أربع هزائم متتالية لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل صلاح الهدف الأول لفريقه ليحتفل بتسجيل 250 هدفا بقميص الليفر في جميع المسابقات منذ انضمامه من روما الإيطالي في صيف 2017.

ورفع قائد منتخب مصر، الفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي رصيده إلى 5 أهداف في 14 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، بواقع 4 أهداف في الدوري وهدف في دوري أبطال أوروبا.

صرح صلاح عبر قناة (تي إن تي سبورتس) عقب اللقاء "حققنا فوزا مهما للغاية اليوم، لأننا خسرنا سلسلة من المباريات في الدوري ودوري أبطال أوروبا، وأنا سعيد بعودتنا إلى المسار الصحيح الآن، وهذه دفعة قوية قبل بعض المباريات المهمة".

ويستعد ليفربول لمواجهتين من العيار الثقيل حيث يستضيف ريال مدريد يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا، ثم يخرج بعدها لمباراة خارج أرضه أمام مانشستر سيتي، يوم الأحد، في الجولة القادمة من الدوري.

وبرر صلاح سلسلة الهزائم في الفترة الأخيرة، قائلا "إنه موسم صعب وخادع للغاية بالنسبة لنا، لأنه انضم إلينا بعض اللاعبين الجدد، وهم لاعبون جيدون جدًا لكنهم بحاجة إلى وقت للتأقلم، كما أننا خسرنا لاعبين بارزين".

أوضح قائد منتخب مصر "لذا يستغرق الأمر وقتًا للتكيف ومعرفة أسلوب لعب بعضنا البعض، لكن كل شيء سيكون على ما يرام".

وبشأن وصوله للهدف رقم 250 ليفربول، أتم محمد صلاح "إنه شعور رائع أن أسجل أهدافا مع نادٍ كبير بحجم ليفربول، ولا أتعامل مع تسجيل الأهداف بأنه أمر مضمون وفي المتناول، لذا أنا فخور وسعيد جدا بهذا الإنجاز".