واصت أسعار الذهب فى أسواق الصاغة المحلية، خلال تعاملات اليوم بقيمة 50 جنيها إضافية، ووصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعاً فى مصر- إلى 7525 جنيها، مقابل 7425 جنيها فى بداية تعاملات اليوم.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 50 جنيها فى بداية تعاملات اليوم، وذلك بعد ارتفاعها بقيمة 500 جنيه على مدار تعاملات أمس.

ووفقاً لآخر تحديث للأسعار، ارتفع سعر الجرام عيار 18 ليسجل 6450 جنيها، وزاد سعر الجرام 24 ليسجل 8600 جنيه، كما صعد سعر الجنيه الذهب بقيمة 800 ليصل إلى 60200 جنيه؛ بدون احتساب المصنيعة وضريبتى الدمغة والقيمة المضافة.

وقال سعيد إمبابي، الرئيس التنفيذي لمنصة أي صاغه لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، ان الارتفاع الذى تشهده الأسعار حاليا في السوف المحلي فقط ولا توجد بورصات عالميه تعمل اليوم، موضحا أن هذا الارتفاع تحوط من السوق المحلي نظراً لتوقعاته بافتتاح الأسواق على ارتفاع كبير.

وتوقع إمبابي، ان تفتتح البورصات العالمية تعاملات غدا الأثنين علي ارتفاع كبير إذا لم تنتهي الضربات قبل افتتاح الاسواق، ليتخطى سعر الأوقية مستويات تتراوح بين 5500 و6000 دولار، ويواصل الارتفاع محليا ليصل الي 7500 جنيه الجرام عيار 21.

وجدير بالذكر أن يومي السبت والأحد عطلة نهاية الأسبوع فى الأسواق والبورصات العالمية، وسيتم استئناف العمل غدا الاثنين.

وكانت أسعار الذهب والفضة قد ارتفعت فى البورصات العالمية، في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وسط سيطرة القلق على الأسواق في ظل الحشد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، ما دفع بعض المتداولين إلى شراء أصول الملاذ الآمن.

وقفز سعر المعدن النفيس متجاوزاً مستوى 5200 دولار للأونصة، ومحققاً مكاسب شهرية.