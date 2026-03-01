بوتين يعرب عن تعازيه لبزشكيان في مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن خالص تعازيه للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وأفراد أسرته، حسبما أفاد الكرملين.

وقال بوتين وفقا لبيان الكرملين، اليوم الأحد، "تقبلوا خالص التعازي في حادث مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي خامنئي وأفراد أسرته، الذي ارتُكب بانتهاك سافر لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بوتين "سيُذكر خامنئي في روسيا كسياسي بارز قدم إسهاما كبيرا في تطوير العلاقات الودية بين روسيا وإيران".

وقُتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في مكتبه فجر السبت في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة 40 يوماً، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لمقتل خامنئي.

وكان آية الله علي خامنئي أطول قادة الدولة خدمة في الشرق الأوسط، حيث تولى منصب المرشد الأعلى لإيران منذ عام 1989 بعد أن شغل منصب رئيس الجمهورية من 1981 حتى 1989.