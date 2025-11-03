شدد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على وجود «معارضة حقيقية» داخل مجلس النواب.

ورد خلال برنامج «الحكاية» على تساؤل الإعلامي عمرو أديب، حول عدد النواب المعارضين في البرلمان الحالي، قائلا: «فيه ناس كثير.. لا يقل عن 40 إلى 50 نائبًا».

وأضاف أن المعارضة لا تقتصر على الأحزاب، مشيرا إلى وجود أصوات تعارض حتى داخل أحزاب الأغلبية، فضلا عن نواب أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والوفد، والتجمع، بالإضافة إلى عدد من المستقلين كالنائب ضياء الدين داوود، وأحمد الشرقاوي.

ورد على تساؤل الإعلامي عمرو أديب، «هل صوت المعارضة في 2005 كان أعلى أم الآن؟»، قائلا: «هي الحكومة كانت منعت المعارضة؟!».

واعتبر أن الظروف السياسية خلال عام 2005، كانت تشهد حالة من الاستقرار، وذلك رغم الاحتقان المجتمعي، مشيرا إلى تشكل البرلمان بعد ثورة 30 يونيو، رغم معارضة البعض الفكرة في ظل وقت كانت فيه الدولة تواجه الإرهاب.

وأضاف: «جاء عام 2015 ببرلمان قوي مدافعٍ عن الدولة، يختلف معها في كثير من الأمور، وشهد معارضة شديدة؛ ثم جاء برلمان 2020 وشهد أيضًا تواجد المعارضة».

وشدد أن: «مصر لم تتعرض طوال تاريخها المعاصر، لاستهداف بقدر ما حدث اليوم.. ولدينا معارضة ومعارضة شديدة وتأتي».

وتساءل: «ما مفهوم المعارضة؟ في الأزمات يكون الجميع على قلب رجل واحد دفاعا عن الدولة ومؤسساتها، لكن الاختلاف مع الحكومة موجود، وكنت أقف في قلب البرلمان وأطالب بإقالة الحكومة، وكنا نسمع أصواتا قوية جدًا؛ ولم يُحال أحد إلى لجنة القيم، ولم يتخذ أحد موقفا ضد أي معارض».