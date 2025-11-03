سفير القاهرة باليابان: طوكيو شريك استراتيجي في التنمية والثقافة

في إطار الزخم المتزايد فى العلاقات المصرية اليابانية، عقد السفير راجي الإتربي، سفير مصر لدى اليابان، اجتماعاً مع أَيانو كونيميتسو، وزيرة الدولة اليابانية للشئون الخارجية، التي عبّرت عن تطلعها لزيارة القاهرة كمبعوثة خاصة لدولة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي للمشاركة في الحفل الرسمي لافتتاح المتحف المصري الكبير، ناقلةً تحيات رئيسة الوزراء ومعبّرة عن اعتزاز بلادها بالعلاقات الاستراتيجية مع مصر، حيث أشارت إلى أن زيارتها للقاهرة ستكون الأولى التى تقوم بها خارج اليابان منذ توليها المنصب.

وأشاد السفير الإتربي من جانبه بمستوى المشاركة اليابانية غير المسبوق في حفل افتتاح المتحف، والذي يشمل أربعة وفود رفيعة المستوى تمثل القصر الإمبراطوري والحكومة ومحافظة طوكيو ووكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، مؤكداً أن هذا الحضور يعكس مكانة اليابان كشريك استراتيجي وممول تنموي رئيسي لهذا المشروع الثقافي الأضخم في العالم.

كما نقل الإتربي تطلع وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي للمباحثات التي سيجريها مع الوزيرة اليابانية في القاهرة لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين المعلنة عام 2023.

وأوضح السفير المصري أن تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والسياحي مع اليابان يعد أولوية لمصر، خاصةً في ظل النتائج الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية الكلية التي تشهدها البلاد وتتيح فرصاً واعدة للشركات اليابانية للاستثمار، مشيراً إلى أن مصر تُعد بوابة رئيسية للأسواق العربية والأفريقية والأوروبية، وهو ما يتطلب العمل من الجانبين على تشجيع الشركات اليابانية على الاستفادة منه.

وتناول الاجتماع كذلك مستجدات الوضع الإنساني في غزة، حيث أثنت وزيرة الدولة اليابانية على الدور المصري في وقف إطلاق النار وجهود إعادة الإعمار، بينما دعا السفير المصري إلى مشاركة يابانية فاعلة في المؤتمر الدولي المقرر عقده في مصر حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وهو ما رحبت به الوزيرة مؤكدةً رغبة بلادها في المساهمة بفعالية في تلك الجهود.