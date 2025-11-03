الجنائية الدولية تفتح تحقيقات بشأن جرائم خطيرة بمدينة الفاشر السودانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، فتح تحقيقات "بشأن الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في مدينة الفاشر"، مركز ولاية شمال دارفور غرب السودان.

وقالت المحكمة في بيان، إن الجرائم في الفاشر جزء من نمط عنف أوسع شمل دارفور منذ أبريل 2023.

وأضافت أنّ أعمال العنف في الفاشر ستشكل جرائم حرب حال ثبوتها.

وأكدت أنها تتخذ خطوات فورية "لحفظ الأدلة بشأن الجرائم المزعومة في الفاشر"، داعية الأفراد والمنظمات لتقديم أي أدلة حول الأحداث الأخيرة في الفاشر.

يذكر أن قوات الدعم السريع التي يرأسها محمد حمدان دقلو كانت سيطرت الأسبوع الماضي على مدينة الفاشر، ما أدى إلى نزوح الآلاف، وسط اتهامات وجهتها منظمات دولية وإغاثية إلى تلك القوات بارتكاب انتهاكات وجرائم مروعة بحق المدنيين.