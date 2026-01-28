 «باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز - بوابة الشروق
نشر في: الأربعاء 28 يناير 2026 - 12:19 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 يناير 2026 - 12:19 ص

أثارت الفنانة زينة الجدل بعد منشور ساخر طلبت فيه من الجمهور مباركة الفنان أحمد عز، والد أبنائها، بزواجه من مساعدته.

وكتبت زينة عبر حسابها على «إنستجرام»: «باركوا لأبو الولاد، اتجوز المساعدة بتاعته. كده هتشتغل بضمير أكتر، وكمان وفّر المرتب. خطة في منتهى الذكاء، ونسمع مع بعض: آه يا دنيا».

وفي سياق آخر، قضت محكمة مستأنف الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس بقبول الاستئناف المقدم من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز، وألزمته بسداد مبلغ 30 ألف جنيه شهريًا كأجرة خادمة لتوأمها.

وفي سياق متصل، أصدرت محكمة مستأنف الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس، قبل أيام، حكمًا بإلزام أحمد عز بسداد نفقة شهرية لتوأم زينة، حيث خفّضت المبلغ المقضي به من محكمة أول درجة من 80 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه شهريًا.

وكانت محكمة أول درجة قد ألزمت أحمد عز بسداد 80 ألف جنيه نفقة شهرية، بعد ثبوت حصوله على أجر مرتفع نظير مشاركته في فيلم «ولاد رزق»، وهو ما استندت إليه المحكمة في تقدير قيمة النفقة.

