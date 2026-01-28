روى الأسير الإسرائيلي المطلق سراحه إيتان مور، لحظة إعطائه سلاحا من قبل أحد مقاتلي كتائب القسام خلال قصف إسرائيلي استهدف محيط مبنى كان يتواجد فيه خلال الأسر رفقة أفراد من القسام.

وقال إيتان خلال لقاء مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن مقاتلًا من القسام أعطاه سلاحه ليحمله خلال ركضه من المبنى الذي بدأ في الانهيار لكنه لم يطلق النار عليه خوفا على مصيره بعد ذلك.

وذكر إيتان: "جلست في شقة مع عدد من عناصر حماس، ومقاتلة إسرائيلية إف 16 قصفت مبنى بجوارنا، دمرت مبنى متعدد الطوابق وبدأ المبنى الذي كنا فيه ينهار علينا، كان الجميع يصرخ، إنه زلزال".

وأضاف: "وضع عنصر من حماس عليّ سلاحه داخل حزام كهذا، داخل حقيبة.. أعطاني السلاح وقال اركض خلفي".

وفيما سأله المذيع عن أنه كان بإمكانه إطلاق النار على عنصرحماس، رد إيتان: "من يطلق النار عليه، وماذا سأفعل بعد ذلك.. لكني فكرت في أن أفعل ذلك".

وأشار إلى أن عناصر حماس نقلوه من مدرسة إلى أخرى، وتابع: "بينما كنت أسير كان مقاتل من حماس أمامي واثنان آخران خلفي، وفجأة تم قصف مبنى بجواري في الشارع، فركض مقاتل حماس الذي كان يقودني، كل المبنى يتناثر".

واستكمل: "ركضت خلفه محاولًا العثور عليه.. كان الوقت ظلامًا.. وقتها شعرت أن الجيش الإسرائيلي لا يعرف أين أنا.. الاستخبارات لم تعرف أين أنا.. ضابط المخابرات الذي كان مسئولًا عني أخبرني إنهم لم يكونوا يعرفون عني شيئًا".