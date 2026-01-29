حمادة هلال يحصل على إجازة يومين من تصوير «المداح: أسطورة النهاية»

حصل الفنان حمادة هلال على إجازة لمدة يومين فقط من تصوير مسلسل «المداح: أسطورة النهاية»، وذلك بسبب تغيير الديكور. ومن المقرر أن يستأنف هلال تصوير المسلسل يوم السبت، داخل ديكور منزله بأحد الاستوديوهات المعروفة في القاهرة.

ويُعد مسلسل «المداح: أسطورة النهاية» الجزء الأخير من سلسلة «المداح»، بعد 6 سنوات كاملة من عرض العمل التي تكللت بالنجاح. وتدور أحداث الجزء الأخير حول ظهور جني شرير للغاية لصابر المداح يهدد وجوده.

ويشارك في بطولة هذا الجزء كل من هبة مجدي، فتحي عبد الوهاب، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، خالد سرحان، ودنيا عبد العزيز. المسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.