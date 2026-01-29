قال ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، إن مشروع إدارة المخلفات الجاري تنفيذه يُعد من أكبر المشروعات البيئية في تاريخ مصر، باستثمارات تُقدَّر بنحو 4.2 مليار دولار.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلاميتين منة فاروق ونانسي نور، مقدمتي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الموقع المستهدف بمحافظة الجيزة يستقبل مخلفات منذ عام 1989 على مساحة تُقدَّر بنحو 714 فدانًا.

وأوضح أن حجم المخلفات المتراكمة بالموقع يصل إلى ما لا يقل عن 30 مليون طن، بما يعادل نحو 50 مليون متر مكعب، وهي مخلفات تسببت على مدار السنوات في اشتعالات وانبعاثات غازية وأضرار بيئية جسيمة.

وأشار إلى أن الدولة طرحت فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص لإنشاء مصانع متكاملة لتدوير المخلفات داخل الموقع، لمعالجة المخلفات المتراكمة والمخلفات الجديدة على حد سواء.

وأكد أن الدولة لن تتحمل أي أعباء مالية، حيث سيتولى القطاع الخاص ضخ الاستثمارات على مراحل.

ونوه بأن المشروع سيشمل إنتاج وقود بديل لمصانع كثيفة الطاقة مثل مصانع الأسمنت، وإنتاج سماد عضوي للأراضي الزراعية، إلى جانب الوقود الحيوي، بما يحول الموقع بالكامل من منطقة عشوائية إلى موقع صحي وآمن بيئيًا.

وسبق أن شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة توقيع مذكرة تعاون بين الحكومة المصرية ممثلة في محافظة الجيزة وشركة بولار هايدرو لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت وقد وقع عليها كلا من محمد نور الدين سكرتير عام محافظة الجيزة والمدير التنفيذى لشركة بولار هايدرو.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن مذكرة التفاهم ستساهم في تنفيذ مشروع معالجة المخلفات المتولدة عن احياء ومراكز محافظة الجيزة بما لا يقل عن 5 آلاف طن / يوم، حيث سيتم اعادة تأهيل موقع التخلص القديم للمخلفات بشبرامنت للقضاء على التأثيرات البيئية الناتجة عن الموقع، بالإضافة إلى تشغيل المدفن الصحي الذي تم إنشاؤه من خلال مشروعات البنية التحتية، كما ستقوم الشركة بإدارة وتشغيل محطتي كرداسة والمريوطية الوسيطتين.

وأوضحت أن المشروع يأتي في اطار سعي الحكومة إلى إنشاء نظام إدارة فعال للمخلفات في مصر من خلال الاستغلال الكامل وإعادة تدوير المخلفات الصلبة البلدية، ومعالجة المخلفات الصلبة قبل التخلص الآمن منها، وذلك في اطار تنفيذ المنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بمتابعة مباشرة من القيادة السياسية والتنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية بما يصب في مصلحة المواطن.