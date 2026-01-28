وزير الخارجية الإيراني: قواتنا المسلحة مستعدة للرد فورا وبقوة على أي اعتداء

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، إن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لـ"الرد فوراً، وبقوة على أي اعتداء يستهدف أرضنا أو أجوائنا أو مياهنا".

وأضاف عراقجي، في منشور عبر منصة "إكس"، أن "الدروس القيّمة المستخلصة من حرب الأيام الاثني عشر مكّنتنا من الرد بشكل أقوى وأسرع وأعمق"، في إشارة إلى الحرب بين إسرائيل وإيران التي جرت في يونيو الماضي، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وفي الشأن النووي، أكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده "لطالما رحبت باتفاق نووي متبادل المنفعة، عادل ومنصف، وعلى قدم المساواة، وخالٍ من الإكراه والتهديد والترهيب"، بما يضمن حق إيران في امتلاك تكنولوجيا نووية سلمية، ويكفل "عدم امتلاك أسلحة نووية".

وشدد عراقجي على أن "مثل هذه الأسلحة لا مكان لها في حساباتنا الأمنية"، مؤكداً أن إيران "لم تسع يوماً إلى امتلاكها".