الخميس 29 يناير 2026 4:23 ص القاهرة
سانا: القوات الإسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي وتعتقل شابا

وكالات
نشر في: الخميس 29 يناير 2026 - 3:45 ص | آخر تحديث: الخميس 29 يناير 2026 - 3:45 ص

أفادت وكالة سانا السورية للأنباء الأربعاء، بأن قوات الإسرائيلية توغلت اليوم في مناطق بريف القنيطرة الجنوبي، جنوب غرب سوريا، واعتقلت شابا.

ولفتت الوكالة إلى "أن قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من ثماني آليات اقتحمت قرية عين القاضي، واعتقلت شابا".

وأشارت إلى أن "قوة أخرى للاحتلال مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية توغلت غرب قرية صيدا الحانوت، وأقامت حاجزا، فيما توغلت قوة مؤلفة من أربع آليات بين قرية الرزانية وصيدا الحانوت وأقامت حاجزاً آخر".

وكانت القوات الإسرائيلية توغلت أمس في مدينة القنيطرة القديمة وهدمت بقايا عدة منازل وأبنية مهدمة في محيط جامع العرب، فيما أقدم الطيران الإسرائيلي على رش مساحات من الأراضي الزراعية غرب مزرعة أبو مذراة، وقرية الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي بمواد مجهولة.

 
وتتهم الحكومة السورية إسرائيل بمواصلة اعتداءاتها وخرقها اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر التوغل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.

وتطالب دمشق باستمرار بخروج القوات الإسرائيلية من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتب أي أثر قانوني وفقا للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات تل أبيب، وإلزامها بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.


