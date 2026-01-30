قال الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، إن السعادة في غاية الأهمية للحفاظ على صحة القلب، مؤكدًا أن الحزن وعدم الرضا عن الحياة والعمل قد يؤديان إلى مشكلات خطيرة فيه، من بينها ما يُعرف بـ "القلب المكسور".

وأوضح "يعقوب" خلال لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي، على قناة ON، أمس الخميس، أن حالة القلب المكسور تحدث نتيجة صدمات نفسية شديدة، حيث ينتفخ القلب ويتأثر بشكل واضح، مضيفًا أن الصدمة القلبية تنتج عن عدم وصول الدم بشكل كافٍ للقلب.

وتابع أن حالة القلب المكسور تم توصيفها علميًا لأول مرة في اليابان، وكان يُعتقد في البداية أنها حالات محلية هناك، قبل أن يتبين أنها تحدث في مختلف دول العالم.

وأشار إلى نتائج أبحاث أُجريت في إنجلترا، كشفت أن عددًا كبيرًا من المرضى الذين تعرضوا لسكتات قلبية كان لشعورهم بعدم السعادة في العمل.

وأكد أن الحزن الشديد لا يؤثر فقط على القلب، بل يقصر عمر الإنسان، مشددًا على أنه يرى السعادة قرار شخصي يتطلب محاولة قدر الإمكان للابتعاد عن الحزن الشديد.

ودعا المجتمع إلى التفكير الجماعي في نشر السعادة النفسية، ليس فقط على مستوى الفرد، بل بين الزملاء وفي بيئة العمل، لما لذلك من تأثير مباشر على الصحة العامة.



